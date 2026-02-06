発達した低気圧の影響で、６日は北海道の各地で猛吹雪となった。気象庁によると、衆院選の投開票が行われる８日にかけて冬型の気圧配置が強まり、北日本から西日本の日本海側を中心に警報級の大雪が降る可能性がある。交通機関の混乱のほか、投開票への影響が懸念されている。同庁によると、６日午後６時までの２４時間降雪量は、北海道幌加内（ほろかない）町で３８センチなど。同日正午過ぎには稚内市の宗谷岬で最大瞬間風速