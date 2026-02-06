列島各地に被害をもたらしている今シーズン最強レベルの寒波。大雪による家屋損壊などの被害がすでに発生している地域に追い打ちをかけるように、さらに雪が降ることが予想されている。そして、衆院選の投票日に加え、首都圏の複数の大学で入学試験が予定されている8日は、東京都心でも雪が積もる可能性があるという。倒壊した家屋も…身長よりはるかに高い雪豪雪の深刻な被害に見舞われた街の1つが、新潟・十日町市。記者リポート