◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節長崎―広島（６日・ピーススタジアム）広島に新加入したＦＷ鈴木章斗（２２）が、広島でのデビュー戦で今季初ゴールを挙げた。１点リードの後半５分、日本代表ＧＫ大迫敬介のロングキックを起点に抜け出した鈴木が、左サイドから右足でゴール右を正確に射抜くシュートでゴール。新たな背番号１０が力を見せつけ、リードを２点に広げた。４シーズンを過ごした湘南では昨季、２１歳で１０