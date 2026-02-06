あさって8日は今季最強の寒気が流れ込み薩摩地方は平地でも雪が降るおそれがあります。気になるお天気、気象予報士の解説です。 8日、日曜日は薩摩地方で大雪のおそれがあります。 上空1500メートルの寒気の予想では、マイナス9度以下という今季最強の寒気が8日、種子島・屋久島地方まで覆っています。この影響で雪が降る地域が多くなりそうです。 雨と雪の予想では、8日の明け方になると、薩摩地方の北部で白い雪の表示