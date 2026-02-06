リポート「塩尻市で民家が火災中です原形をとどめないほど炎が立ち上がっています」住宅全体に周る火の手…。６日午前4時半ごろ塩尻市旧塩尻の川窪英樹さんの住宅で「建物から火が出ている」と近所の人から消防に通報がありました。火はおよそ5時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼しました。近くの住民は「救急車かなんかが来たから出たら真っ赤で」この火事で焼け跡から2人の遺体が見つかりました。警察