２月８日投開票の衆議院選挙。シリーズで県内各小選挙区の候補者の選挙戦をお伝えします。【長野１区】長野市中心部をはじめ、北信エリアが選挙区で、有権者４１万人あまりの「長野１区」。立候補しているのは、届け出順に、日本維新の会の新人・若狭清史さん、中道改革連合の前職・篠原孝さん、自民党の元職・若林健太さんの３人です。■■■【維新・新】若狭清史候補■■■「長野市篠ノ井で生まれ育って、地盤も看板もカバ