JR東日本のロゴ6日午後7時15分ごろ、JR埼京線の新宿―渋谷間の線路内で電車と人が接触する事故があった。JR東日本によると、事故の影響で埼京線の上下線や山手線の内回り・外回りなどが運転を見合わせ、約1時間半後に全線で再開した。