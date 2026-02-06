和歌山県新宮市の神倉神社で行われた伝統の火祭り「お灯まつり」＝6日夜和歌山県新宮市の世界遺産・神倉神社で6日、燃えさかるたいまつを手にした白装束の男衆が急な石段を駆け降りる伝統の火祭り「お灯まつり」が行われた。男衆は腰に荒縄を巻き、わらじを履いた勇ましい姿で夕方から神社のある山の石段を上り、山中のご神体「ゴトビキ岩」前に集合。家内安全などの願い事を書いたたいまつにご神火がともされた後、山門が開か