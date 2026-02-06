超短期決戦の衆議院選挙も、投開票日まであと2日となりました。街頭演説の会場では聴衆が拡声器で叫ぶなど、“抗議活動”も行われています。何が起きているのか取材しました。◇■やまない“抗議活動”に…聴衆とのトラブルに発展しかねない場面も今月1日、大阪・堺市の駅前は騒然としていました。「日本維新の会」の演説会場に、プラカードを持って集まった人たち。「うそつき！うそつき！」と、演説にかぶせてヤジを飛ばしてい