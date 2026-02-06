日本サッカー協会(JFA)は6日、2月にポルトガル遠征を行うU-16日本代表でメンバー変更を発表した。DF鮫島充輝(FC GRANRIO SUZUKA)が怪我のために不参加となったことで、DF森光英斗(ファジアーノ岡山U-18)を追加招集する。また国内キャンプのみに参加するトレーニングパートナーでも、戸澤蓮太(川崎F U-15生田)がコンディション不良で不参加となり、代わって瀬賀結臣(JFAアカデミー福島U-15→FC東京 U-18)と伊藤航(FC東京U-15む