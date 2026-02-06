リアルサウンド映画部の編集スタッフが週替りでお届けする「週末映画館でこれ観よう！」。毎週末にオススメ映画・特集上映をご紹介。今週は、中高生の頃は3度の飯より恋バナに夢中だった佐藤が『禍禍女』をプッシュします。 参考：南沙良、髙石あかりの狂気の表情がゆりやん初監督映画『禍禍女』本予告＆ポスター公開 本作で監督を務めたのは、芸人、俳優、ラッパー、声優、ラジオパーソナリティ