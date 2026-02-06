MLB Japanが2月4日、Instagramを更新。シカゴ・カブス所属の鈴木誠也（31）の写真を投稿した。 【画像】ダルビッシュ有、17歳モデル息子と再会し笑顔の2ショット「パパそっくりのイケメンくん」「DNAは争えませんなぁ」 「#鈴木誠也 が最新の右翼手ランキング7位に選出」と投稿されたのは、カブスのユニフォームを着用した鈴木の写真。鈴木は右翼手ランキング7位にランクインし、3年連続のTOP10入りを果たしている。