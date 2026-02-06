政権の枠組みが変わり、初めて迎えた今回の選挙。広島3区は、与野党二大政党の候補をはじめ5人が立候補しています。激しい終盤の選挙戦を追いました。6日朝、約750人の支持者たちに出迎えられたのは、中道改革連合の比例前職・東克哉候補。そして斉藤鉄夫共同代表です。前回の衆院選では与野党の候補として対峙した両者。終盤の情勢でわずかに後手に回る中、公明票の取り込みへ協力を訴えました。■東克哉候補「『東くん頼んだぞ』