V.LEAGUE WOMENのカノアラウレアーズ福岡は6日（金）、佐藤佑海（22）が新加入することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 佐藤は山形県出身のミドルブロッカーで、身長は171センチ。山形県の強豪である米沢中央高校に在学時は、2021年と2022年の全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）に出場を果たしている。2022年に新潟医療福祉大学へ進学し、現在は同大学の4年生。