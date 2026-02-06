子役の中村旺士郎（10）、中野翠咲（10）らが6日、都内で映画「たしかにあった幻」（監督河荑直美）の初日舞台あいさつを行った。小児臓器移植の現場を舞台に、フランスから来日した医師が日本の倫理観や死生観に直面する姿を描く。2人はは小児病棟に入院する患者を演じた。冒頭、中村は「この作品は、せりふがある役をいただいた初めての作品。僕にとって特別な作品の特別な日に、皆さんの前でごあいさつできること、