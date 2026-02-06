国会議事堂自民党総裁の高市早苗首相は、7日の衆院選最後の訴えを東京都世田谷区の二子玉川公園前で行う。中道改革連合の野田佳彦共同代表は、池袋駅東口で締めくくりの演説に臨む。両氏とも最終日は都内の激戦区を回り、支持を呼びかける予定だ。日本維新の会の吉村洋文代表は大阪市のなんば駅前、国民民主党の玉木雄一郎代表は新橋駅前の新橋SL広場、共産党の田村智子委員長は池袋駅西口、れいわ新選組の山本太郎代表は大阪