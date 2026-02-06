寛一郎（29）が6日、東京・テアトル新宿で行われた映画「たしかにあった幻」初日舞台あいさつに登壇。河〓直美監督（56）から、祖父の三國連太郎さんが今作の芝居を見たら「どう思うかな？」と聞かれ「三國さんが見たら、どう思うんですかね？そのむちゃ振り、難しいですね」と照れた。「たしかにあった幻」は大阪・関西万博テーマ事業プロデューサーなどを務めた河〓直美監督（56）にとって、22年の東京五輪公式記録映画「東京2