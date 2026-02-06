ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートは６日、団体第１日のアイスダンス・リズムダンス（ＲＤ）で競技が始まった。日本は吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が６８・６４点で８位とし、順位点は３点となった。マディソン・チョック、エバン・ベーツ組（米）が１位で順位点１０点を獲得。ロランス・フルニエボードリ、ギヨーム・シゼロン組（仏）が２位で順位点９点とした。６日はペアと女子のショートプロ