新体制で新たなステージへと歩み始めたクマリデパート。その未来を担う新メンバーの一人、葵ミヅキが東京・越中島のスポーツニッポン新聞社でインタビューに応じた。オーディションに落ち続けた過去、デビュー後に直面した壁、そしてファンとの出会いの中で見つけた「自分の武器」。不器用ながらも、ひたむきに夢を追っている。（「推し面」取材班） アニメ『アイカツ！』の世界に憧れ、いつしか自らもステージを目指していた