JR東日本によりますと、埼京線の新宿駅と渋谷駅の間で人身事故があった影響で、山手線は内回り・外回りともに運転を見合わせています。【映像】埼京線・湘南新宿ラインでも全線運転見合わせまた埼京線や湘南新宿ラインでも全線で運転を見合わせています。運転の再開は午後9時頃を見込んでいるということです。（ANNニュース）