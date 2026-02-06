元フジテレビのフリーアナウンサー松尾翠（42）が6日、東京・テアトル新宿で行われた映画「たしかにあった幻」（河〓直美監督）初日舞台あいさつに登壇。「映画に、こういう形で出演させていただくのは、ほぼ初めて。あの日々を思うと…何だか今も答えが出ない」と目を潤ませた。「たしかにあった幻」は大阪・関西万博テーマ事業プロデューサーなどを務めた河〓直美監督（56）にとって、22年の東京五輪公式記録映画「東京2020 SIDE