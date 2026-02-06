月詠みが、アニメ『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』エンディング主題歌に新曲「朔日 feat.吉乃」が決定したことを発表した。月詠みは、2024年にも「ナラティブ」でアニメ『Duel Masters LOST』シリーズ第1章、第2章のオープニング主題歌を担当。『Duel Masters LOST』との再タッグとなる。そして今作は、月詠みとして新たに幕を開ける「Session Story」の第一弾楽曲。それぞれが自身のフィールドで唯一無二の光を放つアーティ