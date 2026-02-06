日本ハムの新庄剛志監督が、YouTubeチャンネル『（パーソル パ・リーグTV公式)PacificLeagueTV』で公開された動画に登場。腕を組んで采配する監督に抱く印象を明かした。新庄剛志監督○腕を組んで采配する監督に抱く印象オリックスの岸田護監督について、ソフトバンクの小久保裕紀監督が「エンドランの時にガムを噛むのがはやくなる」と話を振ったことをきっかけに、ベンチでの仕草についてトークが展開。小久保監督の「エンドラン