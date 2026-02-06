カーリング女子で２０２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）が、再び世界への切符をつかみ取った。日本カーリング協会は６日、世界選手権（３月、カナダ）の女子代表にＬＳを選出したと発表した。ＬＳは昨年秋のパンコンチネンタル選手権（ＰＣＣＣ）で国別出場枠を獲得。代表争いは１月２８日までのワールドカーリングチームランキング（ＷＴＲ）の対象大会で獲得したポイントのうち、上位８大会分のポイントの合計