4人組ヒップホップクルー・KAGVYA（読み：カグヤ）が、デビューシングル「Goddess」を本日リリースした。今作は、これまで別々の道を歩んできたメンバーの4人が「KAGVYA」として集結し、新時代の女神“Goddess”として君臨するための覚悟を表明する1曲になっているという。また、ヒップホップ音楽プロデューサー・TRILL DYNASTYが楽曲プロデュースを手掛けている。楽曲では、「傷つくことを恐れず自らの才を信じて突き進む覚悟（UT