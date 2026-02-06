アイスホッケー女子日本代表が初戦ミラノ・コルティナ五輪のアイスホッケー女子日本代表は6日、1次リーグ初戦でフランスと対戦する。NHK中継のスタジオには、最近の冬季五輪を彩った現役アスリートが登場した。「スマイルジャパン」の初戦となったフランス戦。カーリング女子で五輪2大会連続メダルを獲得したロコ・ソラーレの藤澤五月が、スタジオ出演した。銅メダルを獲得した2018年平昌五輪では「そだねー」や「もぐもぐタイ