メリクレットが、2月4日にリリースした1stミニアルバム『1ヨクトの眠り姫』のリード曲である「セミロング」のMVを公開した。本楽曲は、メリクレットが送る優しくて愛おしい情愛歌になっているという。MVはキャストに、同じく札幌を拠点に活動するアイドルグループ「タイトル未定」の阿部葉菜を迎えて、札幌で撮影を行った。楽曲のカラフルであたたかい魅力が存分に詰まっており、一度観たら歌い出したくなるような映像に仕上がった