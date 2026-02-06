あたらよが、2月13日より全国公開される劇場版『僕の心のヤバイやつ』の挿入歌である「春となり」を2月11日に配信することを発表した。「春となり」は、“春になる”という意味と、冬を“春の隣の季節”と表現した、2つの意味が込められたミディアムバラードナンバーになっているという。ゆっくりと心の距離を近づけていく2人の様をなぞらえた叙情的な歌詞を多様なメロディー展開で包み込む楽曲に仕上がったとのことだ。「春となり