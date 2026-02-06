Bimiが、3月18日にデジタルリリースするEP『【人】／INORI（ヨミ：イノリ）』より、リード曲「カグツチ」を2月13日に先行配信することを発表し、配信ジャケット写真も公開した。本楽曲は、日本神話の“火の神”「カグツチ（迦具土神）」をモチーフに、猛々しく命の炎を燃やし生きる未来への期待と、燃え尽きるその炎が新たな動力や覚悟の起源として継承されていく“終わりと始まりの繋がり”をリリックに込めているという。和楽器