日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）に出演中の与田祐希が6日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】戸田恵梨香＆与田祐希の“姉妹ショット”別カットも投稿されたのは、幸後一香役を演じる戸田恵梨香と、その妹・幸後綾香役の与田が並んだ“姉妹ショット”。与田は「お姉ちゃんと」とコメントを添え、病院のナースステーションで撮影された2ショットを披露した。与田が