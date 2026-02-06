ザ・おめでたズが、富山ダイハツ販売の新CMに書き下ろした新曲「風がふいて」を2月9日にリリースすることを発表した。今回の記念日は2月9日に定められている「風の日」で、CMは“富山の皆さん、富山へ行こう。” をテーマに、富山県内を巡ってもらうこと、魅力を再発見してもらうことを表現した内容となっており、そのテーマに寄り添うような「風がふいて 季節が変わる あの日気づかなかったことに 今気づいた」というキャッチーな