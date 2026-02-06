カーリング女子で平昌五輪銅、北京五輪銀メダルの「ロコ・ソラーレ」藤沢五月が６日放送のＮＨＫ特番「ミラノ・コルティナオリンピックまもなく！アイスホッケー女子」（午後７時半）に出演。変わらぬ美しさでネットを沸騰させた。この日開幕するミラノ・コルティナ五輪、中でも女子アイスホッケーチームの試合直前の様子を東京のスタジオから見守った藤沢は薄紫のブラウスに白のパンツの清楚な服装で登場。競技時とは一変し