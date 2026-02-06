川崎一筋12年の車屋紳太郎が、サッカースクールのコーチに転身した昨季限りで現役引退したDF車屋紳太郎がサッカースクールのコーチとしてのキャリアを歩み始めた。子供たちへの指導をはじめ、サッカー界に貢献していく。車屋は大津高校から筑波大学を経て2014年に川崎フロンターレでプロ入りし、2017年には日本代表デビューも飾った左利きのDF。キャリアの終盤は怪我に苦しんだが、リーグ優勝4度など多くのタイトルを経験し、J