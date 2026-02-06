いきなりの自分語りですみません。筆者、できるだけウソのない生き方がいいな、と思いながら日々を過ごしています。人にも自分にもウソをつきたくないですよね。でもね、本当のことを言えないときだってあるじゃないですか。そういう時は、うんと遠回りの褒め方をしたり、話をそらしたり、無意味にニコニコしたり、いろいろせざるを得ないかもしれません。「忖度（そんたく）」という言葉は、「相手の気持ちを推しはかる」ことらし