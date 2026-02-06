2日後に迫った衆議院選挙。県内小選挙区の戦いをお伝えしてきたシリーズ、最後は富山1区です。 立候補しているのは届け出順に、共産党・新人の青山了介候補、自民党・元職の中田 宏候補、中道・前職の山 登志浩候補、参政党・新人の斉藤 匠候補の4人です。前回から構図が一変した富山1区。4人の候補による冬の短期決戦は最終盤です。 1区の候補者で唯一の「富山生まれ富山育ち」共産党・新人の青山了介候補 ◆共産