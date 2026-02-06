JR東日本によりますと、午後7時15分ごろに埼京線の渋谷駅と新宿駅との間で起きた人身事故の影響で、午後8時10分現在、山手線と埼京線の全線で運転を見合わせています。また、湘南新宿ラインや相鉄線直通列車も一部区間で運転を見合わせています。運転再開は午後9時ごろを見込んでいるということです。