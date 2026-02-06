子ども向けの職業体験型テーマパーク「キッザニア東京」で、衆議院選挙に合わせてきょうから模擬選挙が体験できるブースが設置されました。「じゃあ開けますね〜。なにも入っていないですね」本物の投票箱を覗いているのは、まだ選挙権を持っていない子どもたちです。これは投票箱が空であることを確認する「ゼロ票確認」。あさって（8日）投開票を迎える衆院選にあわせて、「キッザニア東京」で行われているのは子どもたちによる