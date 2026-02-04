スウェーデン戦でストーンを投じる英国組＝6日、コルティナダンペッツォ（ロイター＝共同）6日のカーリング混合ダブルスの1次リーグで英国がスウェーデンを7―4、韓国を8―2で退け、無傷の5連勝とした。米国はカナダに7―5で勝ち、チェコを8―1で下して4戦4勝。前回優勝のイタリアはスイスとエストニアに勝って3勝1敗とした。ノルウェーはスウェーデンに勝って、初勝利を収めた。（共同）