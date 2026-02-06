狩野英孝さんが、自身のYouTubeチャンネルに『事業部長EIKOがマンドゥ３品を実食レビュー！！』の動画を投稿。動画では、狩野さんが大人気の“韓国食品”を試食し、感想を話す企画を公開してくれました。現在、狩野さんが事業部長も務める商品なので、ぜひチェックしてみてくださいね。【関連】狩野英孝、流行りの“カップ麺”を絶賛「クセになる」「罪悪感がないというか」狩野さんは「女性にすごく人気」「韓国の料理なんですけ