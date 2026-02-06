2026年1月9日〜11日に千葉県・幕張メッセで開催された東京オートサロン2026。今や日本はもちろん世界中からクルマ好きが訪れる一大イベントに成長しましたが、歴史を紐解くと、1983年に開催された東京エキサイティングカーショーまで遡ります。主催はチューニング雑誌の「OPTION」で、カスタムカー文化を広く世の中に広めることを目的に開催されました。当初は公道走行ができないゴリゴリのチューニングカーを製作しているショップ