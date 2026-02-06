日本航空（JAL）は、ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港で駐機中の機体（エアバスA350-1000型機、機体記号：JA10WJ）が損傷した影響で、3月にも機材変更が発生する。12月14日午前0時40分ごろ、整備作業のため所定の場所に駐機していたJAL機に対し、牽引作業中の他社機の右主翼が接触し、左側のコックピット窓やその他の箇所に損傷を受けたという。Radarboxによると、同機は12月3日の東京/羽田発ニューヨーク/ジョン・F・ケ