インターネットイニシアティブ（IIJ）は、2026年3月期第3四半期決算を発表した。売上高は2493億3000万円で前年同期比8.7％増。営業利益は244億1000万円で17.9％増。当期利益は162億7000万円だった。本稿では、個人向けモバイル事業の動向を中心にお伝えする。 IIJ 谷脇康彦社長 モバイル事業は好調、個人向けはより大容量を求める傾向に モバイル・IoT事業の売上高は410億4000万円。そのうち、個人向けモ