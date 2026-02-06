前半だけで３ゴールを奪った。J１百年構想リーグが２月６日に開幕。地域リーグラウンド第１節で、町田は敵地で横浜FMと対戦している。アウェーチームは開始８分にエリキの左足弾で先制し、16分にPKで同点とされるも、その１分後、相手のミスを見逃さなかったエリキが２点目を奪う。さらに45＋２分、相馬勇紀が鮮やかなFKでネットを揺らしてみせた。 先手を取り、追いつかれても突き放し、さらに加点。敵をねじ伏せ