NNNは読売新聞と衆議院選挙の情勢調査を行い終盤の情勢を分析しました。その結果、県内すべての小選挙区で自民党候補が先行していることが分かりました。広島1区は自民の岸田候補が安定した戦いです。与党支持層のほか、国民支持層の3割半ばからも支持を得ています。2区は自民の平口候補が自民支持層の9割弱を固め、リードする展開が続いています。国民の福田候補は、国民支持層の約8割から支持を得ていて追う展開です。3区