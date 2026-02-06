物価高の中でもバレンタインの消費意欲は衰えていないようです。記者が訪れた催事はどこも大盛況。とはいえ、客層の変化や高騰するカカオの代替原料を使った商品が増えるなど、売り場の様子は数年前から様変わりしています。（経済部：山下莉紗）■バレンタインの新定番“その場で楽しむイートイン”平日午後、松屋銀座の8階を訪れた記者が目にしたのは、バレンタインの商品を求める多くの客の賑わいでした。チョコレートの甘い香