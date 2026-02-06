巨人の竹丸和幸投手（２３＝鷺宮製作所）、田和廉投手（２２＝早大）、山城京平投手（２２＝亜大）の新人投手トリオが６日、春季キャンプで行われたトークショーに登壇した。ファンがにぎわう特設ステージで、ウエートトレーニングを終えたばかりの３人がやや緊張した面持ちで登場。トークテーマ「アマチュア時代との違い」では、竹丸が「一番はファンの多さ。これまで見られながら練習することはなかったので驚いた」と戸惑い