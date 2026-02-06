ノア６日の後楽園大会で「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也（４３）、ＢＵＳＨＩ（４２）組が、ＫＥＮＴＡ（４４）、ＨＡＹＡＴＡ（３８）組と激しく火花を散らした。ＧＨＣタッグ王座を保持する内藤とＢＵＳＨＩは、１１日の後楽園ホール大会でＫＥＮＴＡ＆ＨＡＹＡＴＡとのＶ１戦を控えている。この日はＲＹＵＳＥＩを加え、６人タッグ前哨戦でＫＥＮＴＡ、ＨＡＹＡＴＡ、遠藤哲哉組と対戦した。入