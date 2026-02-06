女優・小芝風花主演の人気コメディー、ＮＨＫ「事件は、その周りで起きている」シリーズ第３弾の放送が６日、決まった。１話完結の１５分番組。３月９日午後１０時４５分から、４夜連続で放送される。２０２２年にシリーズ１、２４年にシリーズ２が放送された人気シリーズで、同局コント番組「ＬＩＦＥ！」スタッフが制作。警察署を舞台に、刑事ものなのに事件を描かない代わりに、“事件の周りで起きるトラブル”を描く。小