【TENITOL TALL 幽鬼 GOLDEN BATH ver.】 2月6日20時～4月17日23時59分 予約受付 9月 発送予定 価格：10,670円 フリューは、同社のフィギュアブランド「TENITOL」より「TENITOL TALL 幽鬼 GOLDEN BATH ver.」を発売する。価格は10,670円。2月6日20時から予約を受け付ける。期間は4月17日23時59分まで。商品の発送は9月の予定となっている。 本商品は