寒さが戻ってきました。いま雨のところも、次第に雪に変わってきそうです。そして、あすから今シーズン最も強い寒気が入り、大雪に警戒が必要です。上空5500メートル付近の寒気の予想では、大雪の目安となるマイナス36度以下の非常に強い寒気があさって日曜日にかけて南下してきます。さらにそのあと、マイナス42度以下の今シーズン最強となる寒気が入り込んできます。 雪の予想を見ると、日本海でできたJPCZ